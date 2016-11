Marché du sexe: "la situation est sous contrôle"

Un salon de prostitution a ouvert il y a quelques mois à Bassecourt et s’ajoute à celui de Courrendlin et aux trois de Delémont. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi

sur la prostitution en 2011, la police juge la situation «sous contrôle». Zoom sur une activité très discrète qui voit des filles apparaître et disparaître presque chaque jour. Reportage.