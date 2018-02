Maurane Riesen: l’ode au régionalisme

Active en politique depuis seulement cinq ans, Maurane Riesen s’est lancée sans complexe dans la course au Conseil-exécutif (Gouvernement bernois). La jeune citoyenne de Sonceboz, membre du Parti socialiste autonome (PSA), espère mobiliser dans la région un électorat rebuté par les candidatures de Pierre Alain Schnegg (UDC) et Christophe Gagnebin (PS). En dépit de sa connaissance des dossiers, de sa capacité d’analyse et de son caractère consensuel et humaniste, l’ancienne présidente du Conseil du Jura bernois (CJB) sait qu’il en faudra davantage pour bousculer la hiérarchie. Portrait dans notre édition de samedi.