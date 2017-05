Menu varié à déguster au Faun’ic

La huitième édition du Faun’ic festival se déroulera à Saignelégier les 9 et 10 juin, du côté de La Trappe. La programmation se révèle cette année variée, entre rock, blues, reggae et DJ set. Une fois de plus, le festival sera gratuit, et des animations pour les enfants seront organisées samedi après-midi. A découvrir dans l'édition de ce mercredi.