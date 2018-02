Mong revient avec un 3e album

Après s’être fait discret ces dernières années sur les scènes jurassiennes, le groupe Mong vient de sortir un album de 17 titres, entièrement enregistré à Courroux. «C’est un peu comme si on repartait à zéro», assure Laurent Steulet, chanteur et guitariste de ce band aux musiques très éclectiques, qui se produit depuis plus de vingt ans. Ce 3e album demeure toutefois dans la ligne ayant fait le succès du groupe vadais, mêlant chanson, tango, afro et funk à son style original. A lire dans notre édition du jour.