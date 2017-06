mOUtIer

Un dimanche historique pour Moutier et le Jura. La ville prévôtoise a décidé de rejoindre le dernier né des cantons par 2067 oui (51,7%) contre 1930 non (48,3%), soit 137 voix d’écart. Le taux de participation s’est élevé à près de 90%. Reportage, images, réactions, commentaires et analyse à lire dans Le Quotidien Jurassien de lundi.