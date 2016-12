Moutier – Delémont en sept minutes

Les Jurassiens attendaient ce moment depuis si longtemps qu’ils ont presque été surpris, hier, d’y arriver déjà. Enfin presque, puisque l’inauguration était non pas celle de la Transjurane dans son entier mais du dernier tronçon de l’autoroute sur territoire cantonal jurassien.

L’instant était néanmoins symbolique et solennel hier à Courrendlin. Chantier du siècle, du millénaire peut-être, la construction de cette autoroute est liée au combat jurassien pour l’indépendance. Oubliée par Berne au plan des infrastructures, la région a dû se battre avec vigueur pour obtenir, en 1984, l’inscription de la Transjurane dans le réseau des routes nationales. L’A16 doit à l’évidence sa concrétisation à la souveraineté du canton du Jura, une réalisation à 6,5 milliards de francs dont bénéficie également le Jura resté bernois.

L’ouverture de ce tronçon marque une accélération vers le rapprochement entre deux grandes villes jurassiennes, Delémont et Moutier. Deux cités amies et désormais plus proches encore que par le passé: sept minutes, d’une jonction autoroutière à l’autre. Une proximité qui plaide, parmi d’autres éléments forts, en faveur d’un naturel transfert de la Prévôté dans le canton du Jura, lors du scrutin du 18 juin 2017.

La Transjurane est nécessaire à la région jurassienne. Pour son développement et son rayonnement, via un gain de mobilité et d’accessibilité, pour la qualité de vie dans la région également: imaginez l’actuelle circulation automobile à travers le canton sans la Transjurane, qui absorbe une large partie du trafic, sauf dans le district des Franches-Montagnes.

Le travail n’est pas achevé. En premier lieu, il reste de l’ouvrage, entre Court et Loveresse, afin que la Transjurane relie enfin le lac de Bienne aux portes de la France en avril prochain. Il conviendra ensuite d’activement réfléchir à lancer la manœuvre en direction de Bâle. Une liaison autoroutière de la Birse au Rhin serait plus utile à la région que le percement d’un second tube autoroutier sous les Rangiers, malgré des ralentissements aux heures de pointe.

Une autoroute ne fait cependant pas de miracles à elle seule. Ses retombées seront fonction de ce que le Jura fera de la Transjurane.

REMY CHETELAT