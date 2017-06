Moutier dit oui au canton du Jura

Les Prévôtois ont décidé de rejoindre le canton du Jura par 51,72% des voix sur 3997 bulletins valables. Le non représente donc 48,28% des voix. Les citoyens ont été 2067 à choisir de quitter le canton de Berne contre 1930. Le résultat est tombé après une longue après-midi de suspens. La participation aura été très élevée à 89,72%.

Le résultat a été accueilli par une grande acclamation, tant à la place de la Gare qu'à la Sociét'halle où le résultat est tombé. Des klaxons résonnent déjà dans les rues de Moutier. Un cortège composé de milliers de personnes a convergé dans les rues pour rejoindre l'Hôtel de Ville où la fête se poursuit et où les allocutions des autorités ont eu lieu.

On anonçait la journée la plus longue de l'histoire de Moutier. On peut sans crainte affirmer que la nuit le sera autant.