Moutier ne rejoindra pas le Jura en 2021

C’est désormais officiel: au vu de la tournure des événements sur le plan judiciaire et des étapes nécessaires à la validation du futur concordat intercantonal, Moutier ne pourra pas être jurassien au 1er janvier 2021, ont indiqué jeudi les Gouvernements bernois et jurassien dans un communiqué. Les deux exécutifs, qui se sont rencontrés mardi à Moutier, se sont par ailleurs engagés à «œuvrer en faveur de l’apaisement et du dialogue». De quoi rassurer le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, qui avait annoncé jeudi matin l’envoi par la Municipalité d’une missive à la Confédération pour dénoncer des «opérations de sabotage» et l’inviter à faire respecter la feuille de route du 4 février 2015.