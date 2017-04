Moutier: un débat pour convaincus

Plus de 300 personnes ont assisté mardi soir à la Sociét’halle à Moutier au second débat organisé par les radios RFJ et RJB en vue du vote du 18 juin sur l’appartenance cantonale de la ville. Après les autorités cantonales en décembre, ce sont cette fois-ci des représentants des deux comités de campagne Moutier Ville Jurassienne et Moutier-Prévôté qui étaient invités à venir débattre de l’avenir de leur ville. L'idée était de donner des arguments aux indécis. Mais visiblement, ils n'étaient pas beaucoup dans la salle à ne pas avoir d'avis déjà tranché. Compte-rendu dans notre édition de mercredi.