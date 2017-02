Moutier: une voiture atterrit dans la Chalière

Un véhicule qui circulait hier vers 7 h 45 de Moutier en direction de Perrefitte a terminé sa course dans le ruisseau de la Chalière. Elle a percuté un arbre et atterri dans le cours d’eau, sur le toit. Le conducteur du véhicule et son passager sont parvenus à sortir eux-mêmes du véhicule. Le premier, grièvement blessé lors de l’accident, a été transporté à l’hôpital en ambulance.