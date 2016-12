Nathalie Barthoulot et Frédéric Lovis élus tous deux dans un fauteuil

La ministre de l’Intérieur Nathalie Barthoulot et le député Frédéric Lovis ont été largement désignés vendredi à la présidence du Gouvernement et du Parlement. Seule la 2e vice-présidence du Parlement a été combattue. Il n’y a pas eu photo entre l’écologiste Erica Hennequin et le libéral-radical Gabriel Voirol qui a pris l’avantage au regard de l’ancrage à droite du législatif. À lire dans notre édition de samedi.