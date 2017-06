Navigation interdite

Faute de précipitations, le débit du Doubs est passé ces jours sous la barre des 6m3/seconde. Un manque d’eau qui, en vertu de l’Ordonnance cantonale sur la navigation, a décidé le canton à interdire toute navigation sur le cours d’eau, ainsi que sur les autres rivières principales du canton. Jusqu’à nouvel ordre, il n’est donc plus possible de descendre en kayak ou en canoë le Doubs. Les pêcheurs, eux, doivent rester sur les berges et ne pas pénétrer dans le lit du Doubs pour pratiquer leur activité.