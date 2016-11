New York à le MoMA, Porrentruy le POPA

Auguste Rodin et Edgar Degas à Porrentruy. Il est désormais possible d’admirer des œuvres de ces deux géants de l’art moderne au POPA, ou Porrentruy OPtical Art, le musée cher à Pierre Kohler, inauguré hier dans l’ancienne Maison Turberg. Le lieu est appelé à devenir une référence de l’art optique, encore méconnu en Suisse. Suivez le guide sur www.popa.ch et dans notre édition du jour.