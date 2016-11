«Notre image sectaire s’est atténuée»

Avec une liturgie plus libre et des groupes de jeunes particulièrement actifs, les Églises évangéliques ont gagné en visibilité. «Nous avons adapté notre manière de communiquer», admet le président du Réseau évangélique du Jura Marc Hänni, de Courtételle. Pour le Jurassien Christophe Monnot, professeur en sociologie des religions à l’Université de Lausanne, le succès du mouvement s’explique en partie par un mélange entre un langage branché et un contenu conservateur. Éclairage à retrouver dans notre édition de mardi.