«Nous devons rappeler que nous existons»

Le maire de Clos du Doubs Albert Piquerez est satisfait des premières années de la nouvelle commune et estime que la fusion est réalisée dans les têtes. Il a cependant dû porter la voix du Clos du Doubs à l’extérieur pour rappeler son existence et ses spécificités. Il pense que sa commune n’est pas prête à se fondre dans un ensemble plus grand. Portrait d'un maire qui va quitter son siège après 9 années, à lire dans Le Quotidien Jurassien de vendredi.