«Nous ornons nos créations comme chacun décore sa maison pour les fêtes»

Durant les périodes de fêtes de fin d‘année, les métiers culinaires mettent les bouchées doubles. La Franc-Montagnarde Justine Froidevaux, boulangère-pâtissière confiseuse, revient sur les différentes facettes de son métier et les concours auxquels elle participe régulièrement. Elle représentera la Suisse au concours international «Bread in the City», organisé à Rimini du 21 au 25 janvier. La suite dans Le Quotidien Jurassien de samedi.