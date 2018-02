Ode à la mobilité douce lors du SnowUp

Près de 7000 personnes ont participé au 10e SnowUp interjurassien, dimanche entre Saignelégier et Tramelan. Un chiffre en dessous de ce qu’a connu la manifestation lors de ses éditions précédentes. Les parcours famille et nature ont été les plus fréquentés, alors que le soleil et la neige offraient au SnowUp un décor et des conditions rêvées par l es organisateurs. Reportage dans notre édition de lundi.