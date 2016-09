On cherche encore cent places d’accueil

Chargées par le canton de trouver plus de 3000 places supplémentaires d’hébergement pour les requérants d’asile, les préfectures et communes bernoises poursuivent leur prospection depuis le mois de juin. Le Jura bernois,

qui accueille actuellement entre 650 et 700 personnes, est censé étoffer son offre d’accueil d’une centaine de lits. Le projet de centre à Moutier avance pas à pas. D’autres options font l’objet de tractations.