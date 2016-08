On s’en va prendre l’air à Pierre-Pertuis

La 4e édition du Festival des Vents se tiendra les 16, 17 et 18 septembre dans l’écrin de verdure du col de Pierre-Pertuis. Le choix de ce lieu emblématique reliant Tavannes et Sonceboz-Sombeval ne doit rien au hasard: les deux communes sont associées à Arc Émotions pour l’organisation de la manifestation dans le cadre de leur 1150e anniversaire. La formule des années précédentes est reprise dans les grandes lignes et les envolées se vivront tant à bord des nacelles de montgolfière que devant la scène où se produiront plusieurs artistes. Le programme dans notre édition de jeudi.