«On suspecte que des djihadistes suisses font partie des forces spéciales de Daesh»

Jean-Marc Rickli, directeur des risques globaux au Centre de politique de sécurité à Genève, est on ne peut plus clair: dans un monde où l’idéologie djihadiste a essaimé un peu partout, la Suisse n’est plus à l’abri d’une attaque terroriste. Selon cet enfant de Courrendlin formé à l’Université d’Oxford, le nombre de djihadistes partis de Suisse peut être évalué à une centaine, davantage que les chiffres révélés récemment dans une enquête du Tages Anzeiger. «On suspecte que certains islamistes suisses ont été formés dans le cadre des forces spéciales du groupe État islamique. Si ces individus rentrent, ils seront là pour passer à l’acte», assure-t-il. Interview dans notre édition de samedi.