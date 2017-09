On va chiner à Saignelégier

On chinera à la Halle-cantine de Saignelégier du 8 au 10 septembre lors de la Foire jurassienne de brocante et d’antiquités et du salon Design & vintage. Pour cette 42e édition, les organisateurs ont invité le pool des trois musées de Sainte-Croix et L’Auberson, qui présentera plusieurs boîtes à musique et autres automates. Un plaisir pour les yeux et les oreilles raconté aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.