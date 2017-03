Organisation des autorités repensée à Courroux

L’augmentation des compétences financières du Conseil communal et de l’assemblée communale et la réduction du nombre de commissions communales sont quelques-unes des propositions, issues de la réflexion menée sur l’organisation des autorités de Courroux-Courcelon. «Nous arrivons au terme de la première phase de ce vaste chantier», s’est réjoui le maire Philippe Membrez, lors de l’assemblée communale de lundi soir. Il a partagé ces premières conclusions et présenté en primeur les modifications législatives soumises le 8 mai à l’assemblée communale. À lire dans notre édition de mercredi.