Oui net à Rocourt, oui à Haute-Ajoie

Haute-Ajoie et Rocourt disent oui à leur fusion, qui sera effective début 2018. Si Rocourt a voté massivement, et en faveur du oui, ce fut plus timide et moins net du côté de Haute-Ajoie. Ce vote rattrape le rendez-vous manqué de 2008, mais ne préfigure en rien une nouvelle fusion dans la région. Explications dans l'édition de ce lundi 13 février.