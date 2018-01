Parti avant d’avoir réalisé certains projets

Des sentiments ambigus habitent Joël Vallat, ancien maire de Saignelégier, au regret de quitter la scène communale sans avoir pu réaliser certains des projets qui lui tenaient à cœur. Le socialiste dresse le bilan d’un mandat gourmand en temps et plus difficile qu’il n’y paraissait de prime abord. Comment entrevoit-il son avenir? Priorité à la famille, aux engagements bénévoles et au vélo. Interview dans notre édition de lundi.