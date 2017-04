Partis soudés pour une Prévôté bernoise

Ils souhaitent ardemment que la ville de Moutier demeure bernoise et l’ont répété hier devant la presse. Six partis politiques du Jura bernois (UDC, PLR, PBD, PS, PEV et UDF) ont pris la parole en chœur, invités par le comité de soutien externe Moutier J’y tiens. Si les arguments connus ont refait surface, aucun élément nouveau n’est venu enflammer les discussions. A lire dans l'édition de ce samedi.