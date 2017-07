Pas de "Panik", le cirque Chnopf est de retour

Le Cirque Chnopf est de retour dans la région pour sa 27e tournée. Après Souboz, il se produit ce week-end à Lajoux et la semaine prochaine à Saint-Ursanne. La nouvelle création «Panik» aborde la peur sous diverses formes. Les artistes, à la fois acrobates, acteurs et musiciens, emmènent le public à la découverte de ce sujet avec humour et poésie. Un article à dévorer sans crainte dans Le Quotidien Jurassien.