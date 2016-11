Passé et avenir du Foyer de Prêles en question

Le Grand Conseil bernois siégera dès lundi et durant deux semaines à l’occasion de sa session de novembre. Les députés aborderont la question de la fermeture du Foyer d’éducation de Prêles en prenant connaissance d’un rapport de la Commission de gestion et se pencheront à travers deux motions sur sa reconversion, reportée, en centre d’hébergement et de détention administrative pour requérants d’asile. À lire dans notre édition de jeudi.