Passer les fêtes de fin d’année à l’hôpital

On ne vit pas tous le même Noël. La période des fêtes n’est pas forcément joyeuse quand on est hospitalisé ou lorsqu’on vit au home. Sur le site de l’Hôpital du Jura à Saignelégier, les équipes s’efforcent donc d’organiser ces passages obligés en restant attentif aux besoins des résidents. Reportage à l’occasion des fêtes: attentions gourmandes en cuisine, avec l’élaboration de menus de fête, et affectives en matière d’accompagnement. À lire dans Le Quotidien Jurassien de samedi.