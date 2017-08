Patrick Chapuis va quitter l’exécutif

Patrick Chapuis (PCSI) ne se représentera pas au Conseil communal de Delémont. Il a annoncé jeudi sa décision à ses collègues du Département de la culture et des sports. En plus du maire Damien Chappuis, le PCSI proposera deux tickets à l’Exécutif de la capitale: Paul Fasel et... Suzanne Maitre-Schindelholz, ancienne maire de Vicques.