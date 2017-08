Paysans en campagne

Un large comité de soutien jurassien à l’initiative visant à inscrire la sécurité alimentaire dans la constitution, soumise au vote le 24 septembre, lance une campagne qui suscite une importante mobilisation chez les paysans. Une vingtaine de sculptures géantes orne le bord des routes jurassiennes pour sensibiliser le consommateur. La base agricole est d’avis que le curseur doit être remis sur une production qualitative et durable et non pas au seul tout biologique. Détails à découvrir aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.