Philanthropes, depuis 175 ans

La Société philanthropique suisse UNION fêtera le 175e anniversaire de sa création par de nombreuses manifestations, qui se tiendront tout au long de 2018 et dont la première aura lieu ce samedi à Sonvilier. Solide dans ses fondations, mais nimbée d’une aura de mystère et en perte de vitesse depuis dix ans, la société apolitique et non religieuse saisit l’occasion pour assurer la relève. E clairage avec André Montavon, membre du cercle de Moutier depuis 1971, à lire dans Le Quotidien Jurassien.