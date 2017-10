Philippe Ligron comme un poisson dans l'eau à Courtemelon

Le chef, prof, animateur radio et bientôt de TV, chantre des produits du terroir et de leurs artisans, Philippe Ligron, a donné le «la» lors du 7e Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon. Animateur d’atelier du goût, conférence et producteur en concours, l’homme était partout. Il parle bien et fort du terroir. Attention: chambardement devant. Le Quotidien Jurassien l'a suivi bille en tête lors de son passage dans le Jura.