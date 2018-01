Pierre Morel tire sa révérence

Arrivé au terme de son quatrième et ultime mandat, Pierre Morel quitte la mairie de Soyhières, le sentiment du devoir accompli. Il laisse derrière lui un village où beaucoup de choses ont été rénovées, où les rivières ont été apaisées, et où le train pourrait à nouveau s’arrêter. Retour sur le bilan de ce maire presque malgré lui, désigné par élections libres en 2000 et jamais contesté depuis.