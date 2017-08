Plus de 360 enfants au Passeport-vacances aux Franches-Montagnes

Fini le Marché-Concours, bonjour le Passeport- vacances des Franches-Montagnes. Ce dernier a retrouvé sa formule traditionnelle après quelques chamboulements l’an dernier. Les activités, réparties entre mercredi et vendredi, se déroulent du côté du Noirmont et des Bois, ainsi qu’à Saignelégier et ses environs. Quelque 365 enfants participent cette année aux activités dont les catalogues ont été revus par les organisateurs.