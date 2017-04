Plus de 4250 signatures réunies contre la géothermie profonde dans le Jura

L’initiative contre la géothermie profonde dans le Jura a été déposée, hier à Delémont, à la Chancellerie cantonale munie de 4250 signatures réunies en six mois, un résultat bien au-dessus de la moyenne. «Le Gouvernement doit revenir sur sa décision et le Parlement doit interdire la géothermie profonde», explique Jack Aubry, président du comité d’initiative, néanmoins prêt à faire campagne dans le cas contraire. «Avec les preuves que nous fournissons sur les dangers de la géothermie pétrothermale, les autorités ne pourront plus dire qu’elles ne savaient pas lorsque les problèmes surviendront», avertit le président. La suite dans notre édition de samedi.