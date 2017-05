Plus de 500 musiciens à Courgenay

Le 19e festival des fanfares d’Ajoie aura lieu ce samedi et ce dimanche à Courgenay, avec un programme rythmé et varié. Les 35 membres de la Fanfare l’Ancienne de Courgenay, épaulés par une centaine de bénévoles, s’activent afin de proposer une manifestation des plus harmonieuses. A lire dans le LQJ de ce mercredi.