Plus de 7000 Béninois ont profité des cours d’alphabétisation de Jura-Afrique

L’ONG Jura-Afrique a dressé mercredi le bilan de son programme triennal d’actions pour l’éducation et la formation dans le Nord du Bénin. Les cours de lecture et d’écriture ont touché plus de 7000 personnes. L’ONG apporte également son soutien à de nouveaux entrepreneurs, et en particulier aux femmes. Le point dans Le Quotidien Jurassien de jeudi.