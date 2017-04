Plus de 8500 fruitiers plantés depuis 2008

Le projet Vergers+ pour la reconstitution et la revalorisation de la culture des arbres fruitiers haute-tige a dépassé l’objectif visé à la fin 2016. Plus de 500 arbres en plus des 8000 arbres qui constituaient l’objectif ont été plantés à l’issue de la seconde phase de 4 ans de ce projet porté par la Fondation rurale interjurassienne et soutenu principalement par le Fonds suisse pour le paysage. Retour sur une belle aventure à lire dans l'édition de ce samedi 15 avril.