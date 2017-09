Plus de cent nationalités dans la capitale

La capitale compte 102 nationalités étrangères. Ce qui en fait de loin la commune la plus multiculturelle du canton du Jura, après Porrentruy et Haute Sorne, où il y en a respectivement 73 et 55. Dans un village planétaire où il y a de plus en plus de flux migratoires, Delémont attire des habitants venant des quatre coins du globe. Damien Chappuis, maire du chef-lieu jurassien estime que, si tant de diversité est une richesse, il est essentiel que ces personnes s’intègrent à leur pays d’accueil. Le Quotidien Jurassien s'arrête aujourd'hui au carrefour des cultures.