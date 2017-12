Porrentruy: le projet de transformation de la piscine en plein air est déposé

Le projet de transformation et d’assainissement de la piscine municipale en plein air de Porrentruy a été publié mercredi dans le Journal officiel. Les travaux pourraient débuter dès le mois d’août 2018 et devraient durer moins d’une année. Il s'agit entre autres de rendre l'endroit plus accueillant pour les familles. Le point dans Le Quotidien Jurassien de samedi.