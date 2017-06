Porrentruy ne réédite pas le coup du sombrero

la Municipalité de Porrentruy ne rééditera pas cette semaine l’opération Sombrero, qui avait permis de distribuer des bouteilles d’eau à tous les Bruntrutains âgés de 70 ans et plus lors de la canicule de juillet 2015. Les employés de la police, de la voirie et les pompiers avaient été mobilisés pour cette grande opération. La chaleur est aujourd’hui identique à ce qu’on a connu il y a deux ans, mais la Municipalité n’a pas les moyens humains de renouveler cette opération cette semaine. Elle donne donc des conseils de prudence à ses aînés: se reposer, se protéger du soleil et se rafraîchir, boire beaucoup et manger léger.