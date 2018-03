Portable au volant: la chasse est ouverte

Plus de 50 accidents ont été causés l’an dernier par inattention dans le canton. La police pointe un usage de plus en plus répandu des téléphones mobiles au volant. Davantage de contrôles et de mesures de prévention seront mis en œuvre cette année. Le nombre d’accidents est globalement en léger recul, mais les accidents avec blessés graves sont en légère augmentation. Le point dans Le Quotidien Jurassien d'aujourd'hui.