Pour désamorcer certains problèmes liés à l'immigration

Claire-Lise Droz, responsable du Collectif citoyen Terre d’accueil, pressent que deux «bombes à retardement» menacent d’exploser dans le système actuel d’aide aux requérants d’asile: une dans la population jurassienne, et une chez les réfugiés eux-mêmes. Pour désarmorcer pour de bon ces «bombes», un moyen simple, efficace et surtout très humain: permettre le contact et l’échange entre Jurassiens et personnes migrantes. Terre d’accueil propose donc aux familles ou aux entreprises jurassiennes de parrainer les personnes migrantes, en les invitant à leur table ou dans leur atelier. A lire aujourd'hui.