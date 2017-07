Pour détecter les cas de cancer du côlon

Les cantons du Jura et de Neuchâtel s’associent pour mettre sur pied un programme de dépistage systématique du cancer du côlon. Les femmes et hommes âgés entre 50 et 69 ans seront invités à faire un test tous les deux ans. Revers de la médaille: la gratuité des mammographies est supprimée pour financer le programme. Explications.