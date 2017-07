Pour le bien des collections

Deux étudiants en conservation et restauration œuvrent, depuis quelques semaines dans le cadre de leur formation, au déménagement, à la conservation et à l’inventaire de différentes collections du Musée jurassien d’art et d’histoire, à Delémont. Ils ont notamment travaillé à la mise en valeur des outils ayant permis à la famille Spart de fabriquer de très belles armoires, à partir de la fin du XVIIIe siècle à Corcelles. «C’est un travail de l’ombre, mais essentiel», relève Nathalie Fleury, conservatrice du musée, tout en soulignant que l’ancien dépôt dans les combles n’offrait plus les conditions de conservation et de sécurité indispensables.