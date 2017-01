Pourquoi le Gouvernement met-il autant de temps à présenter la solution jurassienne à la réforme RIE III?

Les forces de gauche et les syndicats tirent à boulets rouges contre la troisième réforme de l’imposition des entreprises et contre le Gouvernement jurassien qui tarderait délibérément à présenter sa solution d’application. Sur le fond, la gauche

dit non à «de nouveaux cadeaux fiscaux» qui créeront des «trous béants» dans les caisses publiques et qui représenteront «une menace pour le niveau des prestations». Un comité entre en campagne. A lire dans l'édition de ce mercredi.