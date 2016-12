Pourquoi le parking de Strate J est-il inaccessible au public?

Le public ne peut pas utiliser le parking souterrain du campus Strate J, alors que les places de parking se font de plus en plus rares autour de la gare de Delémont et, surtout, qu’une convention devait être signée avec les propriétaires du bâtiment. Cette situation et plus généralement les problèmes de parcage près de la gare ont inquiété deux conseillers de ville delémontains, lundi lors des questions orales, qui ont aussi permis de parler de chemins piétons, du cinéma La Grange et du parcage sauvage. A lire dans l'édition de ce samedi.