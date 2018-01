Premiers pas à la Maison de l’enfance

Depuis lundi, Delémont dispose de la plus grande structure de Suisse dédiée à l’accueil des enfants. Ils sont 450 à gambader dans les nouveaux locaux de la Maison de l’enfance, rue de la Mandchourie. Mais – comme à chaque fois – le changement en incommode quelques uns: on reproche au bâtiment son aspect de bunker, son parcage malpratique ou des coûts qui auraient pris l’ascenceur. Des griefs battus en brêche par Sylvie D’Andrea, la directrice de la Maison, et Esther Gelso, la conseillère communale en charge de l’enfance. Le point dans notre édition de vendredi.