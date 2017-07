Près de 200 000 km dans les mollets

Álvaro Neil, Espagnol originaire des Asturies, a tiré un trait sur sa vie d’avocat pour enfourcher un vélo tout-terrain et partir sur les routes du monde. Auteur, conférencier et clown professionnel, le cinquantenaire a visité plus d’une centaine de pays en 13 ans d’une vie de nomadisme ininterrompu. Mercredi dernier, il transitait par Moutier après un bref séjour à Reconvilier. Interview du déroutant "Biciclown" à découvrir aujourd'hui dans Le Quotidien Jurassien.