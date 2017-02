Pressions et menaces d’intimidation dénoncées dans les services de l’hôpital

Des membres du personnel et des patients de l’Hôpital du Jura bernois (HJB) pourraient avoir subi des pressions et menaces de partisans du «non» s’agissant du futur vote communaliste à Moutier. C’est ce que déplorent les autorités de la ville, qui font état de «faits graves» répétés depuis quelques jours et rapportés par diverses sources. Une lettre a été remise vendredi en mains propres au conseiller d’État bernois Pierre Alain Schnegg, qui était présent à Moutier pour évoquer l’avenir de l’hôpital avec le Conseil municipal.

«Outré et attristé», le directeur de l’HJB Dominique Sartori répète qu’aucun mot d’ordre n’a été donné par la hiérarchie supérieure. Et qu’aucune plainte ne lui est jamais parvenue. À lire dans notre édition de samedi.